Bigben e Games Workshop annunciano un gioco basato su Warhammer Fantasy Battles

hanno stretto una collaborazione per dar vita ad un nuovo titolo in arrivo su PC e console basato sulla licenza di

Si tratterà del primo titolo hack 'n' slash fra quelli ambientati nel mondo di Warhammer. Più precisamente, il gioco prenderà luogo nel Vecchio Mondo, un continente vecchio e sanguinoso, devastato dalle guerre contro il Chaos.

Per la realizzazione del titolo, è stata ingaggiata la software house francese Eko Software, già conosciuta per aver lavorato alla serie di How to Survive.

Ulteriori informazioni sulla storia, razze giocabili, regni, geografia, titolo definitivo e piattaforme di gioco saranno divulgati a breve; vi consigliamo quindi di continuare a consultare le nostre pagine per non perdervi i prossimi aggiornamenti.