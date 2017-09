Bigben Interactive annuncia le novità in arrivo alla Milan Games Week 2017

torna a Milan Games Week, la più importante manifestazione italiana dell’industria videoludica promossa dall’Associazione, in programma dal 29 settembre al primo ottobre per la prima volta alla Fiera Milano Rho.

Bigben Interactive, presente con un’area di 90m2 (stand C2B), proporrà con diverse postazioni il nuovo WRC 7, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship (WRC) 2017, arrivato alla sua settima edizione. Gli aspiranti piloti potranno vivere le entusiasmanti corse rally provando il nuovo Revolution Pro Controller 2 di Nacon, l’innovativo controller gaming con licenza ufficiale Sony Interactive Entertainment Europe per essere utilizzato con PlayStation 4 e compatibile PC. Per fare vivere agli appassionati un’esperienza più coinvolgente, sarà presente anche un simulatore dinamico con cui ogni giocatore potrà mettere alla prova la propria abilità sui vari tracciati.



I visitatori potranno provare in anteprima il famoso Outcast Second Contact, remake del titolo di culto Outcast, primo open world in 3D nella storia dei videogiochi e vero e proprio pioniere degli action-adventure a mondo aperto. Il gioco originale ha vinto più di 100 premi, incluso quello di adventure game dell’anno. Per gli appassionati delle due ruote sarà possibile iniziare a vivere i primi gameplay dell’atteso TT Isle of Man, titolo che riproduce la famosa corsa motociclistica che si svolge sul circuito stradale dello Snaefell Mountain Course, circuito di 60,720 km (37,73 miglia) sull'Isola di Man. Non solo. Potranno ammirare la BMW S100 SBK con cui il pilota italiano Marco Pagani ha partecipato al celebre Tourist Trophy dell’Isola di Man. Marco Pagani sarà presente allo stand Bigben Interactive venerdì 29 settembre e domenica 1 ottobre per incontrare i fan.

Infine, nell’area di MGW Tech powered by AK Informatica saranno disponibili 150 postazioni per giocare in LAN party ai principali titoli presenti alla manifestazione; le postazioni avranno a disposizione per gli appassionati un set di periferiche di Nacon studiato per offrire la migliore esperienza di gioco: Nacon CL 510 Gaming Keyboard, la tastiera gaming retroilluminata con possibilità di creare macro e di selezionare la velocità di risposta dei tasti; Nacon Mouse GB 300 con risoluzione ottica fino a 2400 DPI ed elementi illuminati insieme al Mouse Pad in neoprene; le Nacon Cuffie MP 100 ST gaming stereo con ampi altoparlanti da 40mm, telecomando sul cavo e microfono regolabile.