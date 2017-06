Bigben Interactive annuncia la sua line-up per l'E3 2017

annuncia la partecipazione all'E3 2017, in programma dal 13 al 15 giugno presso il Convention Center di Los Angeles. Questo incontro imperdibile per gli operatori del settore e gli appassionati del mondo dei videogame sarà un’occasione pere per il suo brand di perifericheper svelare tutte le novità in arrivo.

Bigben Interactive e Nacon saranno presenti nella West Hall, allo Stand #4112 con i seguenti prodotti:

WRC 7 (Kylotonn Racing Games)

TT Isle Of Man (Kylotonn Racing Games)

Outcast – Second Contact (Appeal Studio)

Rugby 18 (Eko Software)

Hunting Simulator (Neopica)

Bigben presenterà le sue ultime novità nel mondo degli accessori per console da casa e Nintendo Switch, svelando per la prima volta le periferiche in arrivo del marchio Nacon. Dopo il successo del pad Revolution Pro Controller, disponibile da dicembre 2016, il team Nacon ha ancora molti altri assi nella manica per i giocatori...