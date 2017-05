Bigben Interactive annuncia una custodia per Switch dedicata a Mario Kart 8

presenta una nuova custodia ufficiale per il trasporto e la protezione di, dedicata a. Ideale per portare con sé la console portatile e per proteggerla da qualsiasi tipo di urto, la custodia offre scomparti imbottiti per evitare graffi al display e una tasca per il trasporto delle schede di gioco.

Nella confezione sono incluse anche 2 scatole colorate in plastica per il trasporto delle cartucce (fino a quattro per ciascuna) e 2 box di protezione per schede Micro SD. Non solo: il nuovo case sviluppato da Bigben Interactive è studiato appositamente per gli amanti del racing game che ha per protagonista l’idraulico più famoso del mondo dei videogame, grazie alla grafica dedicata alla recente nuova edizione di Mario Kart 8. Il prezzo al pubblico è pari a 24,99 euro.