Bigben Interactive e Hyundai sponsor del Campionato eSports WRC 2017

, publisher e distributore di, eannunciano chesarà il partner principale del

La competizione mondiale online prenderà il nome di eSports WRC powered by Hyundai e si giocherà su WRC 6, il videogame ufficiale della FIA World Rally Championship (WRC). Per il secondo anno, Hyundai Motor Company, che partecipa alla WRC con un team di tre auto, è lieta di supportare Bigben Interactive nella promozione del Campionato eSports WRC, regalando al vincitore del torneo una Hyundai i20 del valore di 20.000 €.

Nel 2017, Hyundai Motorsport partecipa alla WRC con una spettacolare World Rally Car di nuova generazione. La Hyundai i20 Coupé WRC, una versione 380HP dell’automobile da strada, può raggiungere una velocità di 60 miglia orari in meno di 4 secondi. Si tratta della terza nuova vettura introdotta da Hyundai all’interno della WRC, da quando l’azienda è tornata a partecipare al torneo nell’edizione 2014.

“Dopo un primo anno di collaborazione, siamo davvero entusiasti di continuare ad essere parte di questa avventura eSports WRC per un intero nuovo anno”, ha dichiarato Scott Noh, Direttore Marketing di Hyundai Motor. “Il campionato eSports WRC è il modo perfetto per permettere alle persone di tutto il mondo di essere parte della famiglia WRC, dando loro la possibilità di competere online nei rally in parallelo con le gare ufficiali. L'anno scorso, il torneo ha raccolto migliaia di piloti virtuali che hanno gareggiato per un intero anno, mentre la competizione si è poi conclusa con un incredibile evento live in Galles. Con il nuovo format di quest'anno è ancora più interessante seguire i piloti da gennaio a novembre e già adesso è possibile vedere un’intensa battaglia per il podio, che diventerà sempre più eccitante con il passare dei mesi“, ha aggiunto Noh.

L’edizione 2017 del Campionato eSports WRC presenta un nuovo ed entusiasmante format, che rispecchia fedelmente la competizione WRC reale. I giocatori possono guadagnare punti in ogni round, prima di un finale thrilling che vedrà gli 8 migliori piloti darsi battaglia per prendere il posto del campione virtuale tedesco ATTAX Johnson e vincere una nuovissima vettura Hyundai i20 Coupe.

“Siamo molto orgogliosi di collaborare e lavorare con Hyundai per il secondo anno, al fine di proporre la migliore esperienza online per i nostri giocatori”, dichiara Benoît Clerc, responsabile del Software in Bigben Interactive. “Con il loro coinvolgimento negli sport motoristici e soprattutto nel WRC, Hyundai dimostra che l'innovazione e le prestazioni fanno parte del suo DNA ed è essenziale per noi associarci a una società leader fonte di ispirazione”, spiega Benoît Clerc.

Dopo i primi 3 turni, il campionato è guidato da pilota francese Nexl, che si è classificato 4° nel 2016, tallonato da Speedbooster27 e Hesto, entrambi tedeschi. Ogni round si svolge in parallelo ad un turno di gara reale di WRC, consentendo ai giocatori di emulare le gesta di Thierry Neuville, Hayden Paddon, Dani Sordo e di tutte le altre stelle WRC, vivendo l'emozione e la pressione di lottare per decimi di secondo in condizioni sempre più impegnative.