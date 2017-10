Lucca Comics & Games: presente anche Big Ben Interactive con Outcast e WCR 7

è pronta per prendere parte al Lucca Comics & Games , il festival più atteso dell'anno dedicato al fumetto, al cinema di animazione e al gioco, che annualmente richiama migliaia di appassionati dall'Italia e dall'Europa.

In programma dal 1 al 5 novembre a Lucca, l’evento vede la partecipazione dei importanti sviluppatori ed editori di videogiochi, operatori del settore, artisti, media, creativi.

Bigben Interactive sarà presente con postazioni gaming, prodotti, accessori e molto altro in diverse zona della città. All’interno dell’Area Cavallerizza, offrirà l’opportunità di provare in anteprima Outcast - Second Contact, remake del titolo di culto Outcast, primo open world in 3D nella storia dei videogiochi e vero e proprio pioniere degli action-adventure a mondo aperto. Il gioco originale ha vinto più di 100 premi, incluso quello di adventure game dell’anno.

Sulle suggestive mura della città, la compagnia proporrà postazioni gaming con il nuovo WRC 7, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship (WRC) 2017, arrivato alla sua settima edizione. Qui tutti i visitatori e gli aspiranti piloti potranno vivere le entusiasmanti corse rally provando Revolution Pro Controller 2 di Nacon, l’innovativo controller gaming con licenza ufficiale Sony Interactive Entertainment Europe per essere utilizzato con PlayStation 4 e PC.

E ancora, all’interno dello spazio allestito presso l’Area Cavallerizza, sarà possibile acquistare a condizioni eccezionali diversi prodotti gaming per PC, PS4 e Nintendo.

Per l’intera durata della manifestazione tutti i punti di ristoro della città offriranno speciali sottobicchieri in edizione limitata. Oltre a essere oggetti da collezione, permetteranno a tutti i visitatori che li porteranno allo stand Bigben di ricevere in regalo un poster autografato dell’illustratore fantasy Michael Wheelan (fino ad esaurimento scorte), e di usufruire di sconti esclusivi sui prodotti Bigben, interagendo con il QR code riportato.