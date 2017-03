Bigben lancia una linea di custodie ufficiali per Nintendo Switch

presenta la sua linea di custodie ufficiali per il trasporto e la protezione di, la nuova console sviluppata dalla casa di Kyoto, disponibile sul mercato italiano dal 3 marzo scorso.

Ideale per portare sempre con sé la console portatile e per proteggerla da qualsiasi tipo di urto, la custodia Standard (24.99 euro) offre scomparti imbottiti per evitare graffi al display e una tasca a rete per il trasporto delle schede di gioco. Nella confezione sono incluse anche 2 scatole colorate in plastica per il trasporto delle cartucce (fino a quattro per ciascuna) e 2 box di protezione per schede Micro SD. Non solo: il nuovo case sviluppato da Bigben Interactive è disponibile anche in una particolare versione dedicata a The Legend of Zelda Breath of Wild, il nuovo capitolo della fortunata saga fantasy adventure ideata da Shigeru Miyamoto.

La custodia Deluxe (49.99 euro) è invece pensata per tutti coloro che non vogliono limitarsi a portare in viaggio la sola console portatile, ma desiderano un case più ampio in grado di trasportare l’intero set Nintendo Switch. Molto più ampio e capiente rispetto alla versione standard, il case firmato Bigben Interactive è dotato di scomparti che contengono e proteggono il display con i due Joy-Con attaccati, la Dock e l’impugnatura Joy-Con (o eventualmente il controller Switch Pro). Un’apposita tasca ospita i cavi HDMI e USB, le 2 scatole colorate in plastica per il trasporto delle game card e lei 2 box per le schede di memoria Micro SD.