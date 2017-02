Bill Trinen di Nintendo parla dei DLC di The Legend of Zelda Breath of the Wild

La scorsa settimana,ha annunciato due DLC di, i quali potranno essere scaricati singolarmente o tramite il Season Pass . Maggiori dettagli su questa scelta sono stati svelati da(Senior Marketing Manager di NOA) durante l'ultimo episodio di Nintendo Voice Chat.

Queste le parole di Bill Trinen: "E' stata una decisione importante e abbiamo discusso molto su come annunciare questa novità. Una delle carateristiche di Nintendo è che i nostri team utilizzano tutto il tempo, fino all'ultimo minuto, per dare vita alla miglior esperienza possibile. Eiji Aonuma e il suo team hanno lavorato duramente sul gioco base, lo hanno completato e dunque sono passato a rifinirne tutti gli aspetti, arrivando alla conclusione che sarebe un vero spreco utilizzare l'enorme mondo di Hyrule per un solo progetto. Vogliamo che la gente possa divertirsi a lungo con i nostri prodotti e dunque abbiamo iniziato a pensare a un DLC. Non si tratta di contenuti tagliati dal gioco e lo dimostra il fatto che i due pacchetti non saranno disponibili al day one o in un periodo ravvicinato all'uscita, bensì arriveranno solamente diversi mesi più tardi. Si tratta di contenuti attualmente in fase di sviluppo.

Pensate all'esempio di Mario Kart 8, i DLC sono stati davvero ben accolti dal pubblico, le persone hanno avuto la possibilità di acquistare il gioco al lancio e successivamente hanno ricevuto nuovi contenuti per un titolo che adorano. Non vedo cosa ci sia di male, se siete fan di Zelda e acquisterete Switch al lancio per giocare con la nuova avventuta di Link, immagino che il fatto di poter tornare a esplorare Hyrule in un secondo momento non possa che farvi solamente molto felici."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Ricordiamo che The Legend of Zelda Breath of the Wild uscirà il 3 marzo su Switch e Wii U mentre il primo DLC arriverà in estate e sarà seguito da un secondo pacchetto disponibile durante le festività di fine anno.