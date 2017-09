Biomutant: 25 minuti di gameplay dal PAX West di Seattle

, la nuova IP cheha di recente presentato, torna a far parlare di sé in occasione del Pax West, evento dedicato al mondo dei videogiochi che si sta attualmente svolgendo in quel di Seattle.

La testata di IGN.com ha pubblicato 25 minuti di gameplay tratti dalla demo del gioco presente all'evento statunitense: potete ammirare l'action-RPG in azione seguendo questo collegamento. Il video ci presenta nuovamente il protagonista dell'avventura, le ambientazioni, i nemici, e altro ancora. Presente anche la voce di un narratore che ci accompagna nel corso del playthrough: "Una pestilenza sta mandando in rovina le terre, ma l'Albero della Vita resiste ancora. La domanda è: per quanto tempo ancora?", sono le parole proferite all'inizio della demo.

Biomutant uscirà nel corso del 2018 su PC, PS4 e Xbox One.