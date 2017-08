è una nuova IP dinon ancora annunciata ufficialmente ma trapelata tramite le pagine pubblicitarie di una rivista tedesca. Oggi il gioco ha fatto la sua comparsa su Amazon.com, il popolare sito di e-commerce ha pubblicato inoltre le prime immagini del titolo.

In calce alla notizia trovate gli screenshot diffusi da Amazon e la copertina della versione PlayStation 4: Biomutant si presenta come un Action RPG di stampo fantasy con protagonista un gatto mutante esperto di Kung-Fu, pronto a usare le migliori tecniche di lotta per eliminare gli avversari.

Biomutant è atteso per il 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4, l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana, durante la Gamescom di Colonia.