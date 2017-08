Biomutant annunciato ufficialmente, uscirà nel 2018 su PC, Xbox One e PS4

Dopo i leak dei gioni scorsi, finalmenteha ufficializzato l'esistenza di, Action RPG Open World in fase di sviluppo negli studi di, team svedese fondato da ex sviluppatori della serie

Biomutant viene descritto come un "RPG Open World Post Apocalittico" con elementi shooter ed action, sistema di progressione del personaggio e fasi esplorative. Il protagonista potrà guidare vari veicoli, inoltre potrà essere interamente personalizzato in ogni aspetto, non solo esteticamente, ma anche per quanto riguarda abilità e caratteristiche.

Biomutant sarà giocabile alla Gamescom di Colonia, il primo trailer è stato pubblicato in esclusiva da IGN.com, in calce alla notizia trovate i primi screenshot del gioco. THQ Nordic ha inoltre annunciato una speciale Collector's Edition che include una copia del gioco, colonna sonora, action figure del protagonista e una mappa in formato A1, il tutto racchiuso in un box di tipo premium. Questa edizione è prenotabile sul sito ufficiale al prezzo di 119 dollari, il lancio è previsto per il 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.