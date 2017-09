Biomutant: dettagli su longevità e finali multipli

Intervistato da DualShockers, il Co-Fondatore diha rivelato nuovi dettagli riguardo la longevità di, primo progetto dello studio svedese annunciato alla Gamescom e pubblicato da

Il Producer Stefan Ljungqvist conferma che il gioco durerà almeno 10 ore e vedrà la presenza di finali multipli: "E' difficile dire quanto durerà esattamente ma trattandosi di un gioco open world vi direi almeno dieci ore. Posso dirvi che ci saranno finalmente multipli e varie attività che sarà obbligatorio completare per raggiungere il finale. Vogliamo che i giocatori siano motivati a rigiocare grazie alla possibilità di completare l'avventura in vari modi... i vari finali sono legati a numerosi aspetti, come le attività e le tribù presenti nel gioco."

Ricordiamo che Biomutant è atteso per il 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4, la data di uscita non è ancora stata resa nota.