Il canale YouTube PlayStation Access ha pubblicato un video che mostra undici minuti di gameplay di, nuovo Action RPG Open World pubblicato dae annunciato nei giorni scorsi alla Gamescom di Colonia.

Biomutant è un gioco d'azione a mondo aprto in terza persona con elementi RPG che ci vedrà impersonare un feroce animale mutante armato di biotecnologie ed esperto di Kung-Fu. Descritto come un mix tra Jak & Daxter e Horizon Zero Dawn, Biomutant è atteso per il 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.