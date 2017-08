Biomutant è il nuovo gioco di THQ Nordic, annuncio in arrivo alla Gamescom?

si prepara a svelare un nuovo progetto alla Gamescom di Colonia e secondo quanto trapelato sul web il gioco in questione si intitolerebbe. Una pubblicità del gioco è infatti apparsa nell'ultimo numero della rivista tedesca GamesMarkt.

Biomutant viene descritto come un "Action RPG Open World, una favola post apocalittica a colpi di Kung-Fu", descrizione in effetti piuttosto vaga. Il gioco sembra essere in fase di sviluppo presso Experiment 101, studio di sviluppo fondato a Stoccolma nel 2015, il progetto è atteso nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

Altri dettagli non sono noti, con ogni probabilità Biomutant verrà annunciato durante la Gamescom 2017, in programma dal 22 al 26 agosto.