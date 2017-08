Biomutant: pubblicati il primo gameplay trailer e nuove immagini

, il nuovo Action RPG Open World annunciato daalla Gamescom 2017, ha ricevuto il suo primo gameplay trailer e una serie di nuovi screenshot in alta definizione. Il filmato ci offre un assaggio sulle meccaniche di gioco: potete visionarlo in cima alla notizia.

In sviluppo presso gli studi di Experiment 101, team svedese fondato da ex sviluppatori della serie Just Cause, Biomutant è stato presentato come un "RPG Open World Post Apocalittico" con elementi shooter, action e una certa enfasi sull'esplorazione. Ci sarà inoltre la possibilità di guidare veicoli e personalizzare completamente il personaggio (sia dal punto di vista estetico che nelle abilità).

In calce alla notizia trovate gli screenshot, mentre in alto potete vedere il nuovo gameplay trailer. Ricordiamo che Biomutant è atteso nel corso del 2018 su PC, PS4 e Xbox One.