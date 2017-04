BioWare Austin al lavoro su un nuovo Star Wars Knights of the Old Republic?

Secondo alcune indiscrezioni diffuse dall'insider Liam Robertson,sarebbe attualmente al lavoro su un nuovo capitolo di, prodotto in collaborazione con

Queste le parole di Robertson: "Secondo le mie fonti, BioWare Austin è attualmente al lavoro su un nuovo gioco di Star Wars, i lavori proseguiranno ancora per un periodo non ben determinato. Il mio contatto - ed è una fonte affidabile - parla di una sorta di remake/revival di Star Wars Knights of the Old Republic ma sfortunatamente non so dirvi nulla riguardo lo stato del progetto. Il gioco è in sviluppo già da molto tempo ma non conosco la finestra di lancio. Probabilmente presto scopriremo di cosa si tratta, per il momento non ho altri dettagli da condividere."

In passato, Liam Robertson si è reso protagonista di numerosi leak, confermando in anticipo la cancellazione di Scalebound e rivelando l'esistenza de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra prima dell'annuncio ufficiale. Per il momento, in ogni caso, la notizia deve essere presa come un semplice rumor, in attesa di conferme o smentite da parte di Electronic Arts e BioWare.