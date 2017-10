Con un messaggio pubblicato a sorpresa su Twitter,ha annunciato di aver lasciato. Laidlaw ha lavorato nella compagnia per ben 14 anni, ricoprendo ruoli di primo piano come Lead Designer e Creative Director die Designer di

Mike Laidlaw non ha specificato le motivazioni alla base della sua decisione, anche se il messaggio farebbe pensare alla volontà di prendersi una pausa dopo tanti anni di lavori. Non è chiaro se Laidlaw abbia in qualche modo dato il suo contributo al (non ancora annunciato) nuovo episodio di Dragon Age o se negli ultimi tempi abbiamo lavorato su altri progetti.