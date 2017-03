BioWare: ecco perchè non abbiamo sviluppato Mass Effect 4

diha motivato durante il PAX East la decisione di non sviluppare un vero e proprio sequel di, optando invece per narrare nuove storie attraverso

Queste le parole di Mac Walters: "Volevamo mettere un punto sulla prima trilogia. E' una decisione sensata che tutti quelli che hanno giocato i primi tre episodi della saga condivideranno in pieno. Mass Effect 3 dava ai giocatori l'opportunità di scegliere il finale più giusto e da questa scelta dipendevano ovviamente le sorti della Via Lattea. In Mass Effect 4 ci saremmo dovotu occupare non solo di creare una storia convincente ma anche di narrare l'epeopea dei Razziatori. Dopo attente analisi, abbiamo preferito optare per un gioco nuovo con personaggi inediti, ambientato nella Galassia di Andromeda."

Ricordiamo che Mass Effect Andromeda uscirà in Europa il 23 marzo, nell'attesa vi ricordiamo che durante la settimana appena iniziata dedichermo al gioco BioWare due especiali appuntamenti di Everyeye Live, ecco la programmazione completa.