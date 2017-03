BioWare al lavoro per sistemare i principali problemi di Mass Effect Andromeda

Sebbene al momento non ci siano dettagli più precisi in merito, Frazier fa sapere che il team sta valutando la possibilità di migliorare l'editor dei personaggi, inoltre presto verranno corretti bug e problemi tecnici di varia caratura. Nessuna informazione specifica invece per quanto riguarda le animazioni dei personaggi che tanto stanno facendo discutere sul web e che come sappiamo non verranno aggiornate con la day one patch .

@BlazinSB We're looking at patching lots of issues and want to strongly support the game moving forward. I can't say more just yet. — Ian S. Frazier (@tibermoon) 21 marzo 2017

@Porcelyn Can't promise anything yet, but we're currently evaluating various options for making it better. — Ian S. Frazier (@tibermoon) 22 marzo 2017