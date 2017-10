BioWare: Manveer Heir discute dei problemi razziali all'interno dello studio

In occasione di un recente podcast ospitato su Waypoint, l'ex sviluppatore diManveer Heir è tornato a parlare dei presunti problemi razziali all'interno dello studio, sottolineando come la leadership del team alla guida difosse composta da soli uomini bianchi.

"Non sono stato l'unico a pensarlo. Ci sono state anche altre persone, altri uomini bianchi che ne hanno parlato. Un sacco di valide persone all'interno di BioWare hanno preso parola sull'argomento. Questo è quello che succede quando hai una leadership omogenea. Il team principale alla guida di Mass Effect Andromeda era composto da soli uomini bianchi.

Quando rendi certe cose di dominio pubblico, diventi quello arrabbiato che cerca di attirare le attenzioni della stampa su di sé. È così che viene interpretato, e la cosa finisce per creare conflitto all'interno dello studio. Io non me ne starò tranquillo e non smetterò di lottare. Quando mi sono accorto di trovarmi in un ambiente che non accettava di discuterne, e mi veniva detto che ero soltanto arrabbiato o che stavo parlando un pò troppo, per me è stato come un addio." queste le parole riferite da Manveer Heir durante il podcast, come trascritto da Gamasutra.

Dopo le accuse di molestie sessuali rivolte a Naughty Dog e al fondatore di NeoGAF, adesso anche Manveer Heir è tornato a parlare di un argomento caldo che riguarda certe tensioni vissute all'interno di BioWare. Cosa ne pensate?