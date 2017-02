Bioware: Mass Effect Andromeda non è un gioco Open World

Nel corso di un'intervista riportata su GameSpot , il Producer diha dichiarato che il gioco non avrà una struttura open world, anche se l'esplorazione ricoprirà un ruolo molto importate nel corso della nuova avventura.

"In definitiva non chiamerei Mass Effect: Andromeda un gioco open world. Preferiamo definirla un'esperienza basata sull'esplorazione. In termini di concept potete aspettarvi molte somiglianze con gli altri episodi della saga.", afferma il Producer, ricordando che durante le fasi a bordo del Nomad ci saranno spazi più aperti, ma non nel senso tradizionale dei sandbox game. Cosa ne pensate delle parole di Michael Gamble? Intanto vi ricordiamo di dare un'occhiata alle nuove immagini di Mass Effect: Andromeda emerse nelle ultime ore.