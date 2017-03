Il producer diFernando Melo ha pubblicato un breve Tweet nel quale raccomanda caldamentre l'installazione della day one patch disu PC prima di iniziare a giocare. L'aggiornamento di lancio è già disponibile per il download (il gioco uscirà domani in Nord America) e risolve vari problemi e bug.

In particolare, senza quanto riportato da Melo, l'update del day one risolverà problematiche come il black screen, la sincronia del sonoro in multiplayer e il bug del tasto F che non sembra funzionare correttamente nelle modalità multigiocatore.

Per saperne di più su Mass Effect Andromeda vi rimandiamo alla nostra recensione, ricordandovi che il gioco uscirà il 23 marzo in Europa nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC.