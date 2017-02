BioWare: è troppo presto per sapere cosa accadrà nel futuro di Mass Effect

è entrato inalla fine della scorsa settimana, lo sviluppo del gioco è ormai concluso e a fine marzo il gioco arriverà nei negozi. Maha già dei piani per il futuro della saga? A questa domanda risponde il produttore Mike Gamble.

Intervistato da GameInformer USA, Gamble si esprime a riguardo del futuro di Mass Effect: "E' difficile al momento capire cosa faremo in futuro e del resto è troppo presto per valutare qualsiasi ipotesi. La storia di Andromeda è indipendente ma a noi piacerebbe continuare a esplorare questo universo. Potremmo raccontare altre storie, del resto esiste un filo conduttore che lega tutti gli episodi della saga. Al tempo stesso però non vorremmo perdere il lavoro svolo fino ad oggi sui personaggi e su questo universo. Non nego che molte delle nostre scelte dipenderanno dal successo che riscuoterà Andromeda e da quanto i nuovi eroi riuscianno ad entrare nell'immaginario e nel cuore dei giocatori."

Mass Effect Andromeda uscirà in Europa il 23 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC, BioWare ha recentemente confermato che il gioco non sarà doppiato in italiano.