Birthdays the Beginning disponibile da oggi; ecco il trailer di lancio

Da oggi, Birthdays the Beginning è disponibile su PlayStation 4 e PC. Per celebrare l'occasione, TOYBOX Inc., Arc System Works e il publisher NIS America hanno pubblicato il trailer di lancio per il loro nuovo sandbox.

Birthdays the Beginning ha origine dal creatore Yasuhiro Wada, noto per aver realizzato la celebre serie di Harvest Moon. I giocatori potranno creare un mondo basato su parallelepipedi, nel quale nasceranno delle forme di vita uniche. Attraverso la sperimentazione, sarà possibile alterare l'aspetto e il clima degli ambienti creati, assistendo alla trasformazione di un vero e proprio ecosistema.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Birthdays the Beginning è disponibile da oggi su PC (via Steam) e PlayStation 4.