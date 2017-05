Birthdays the Beginning è disponibile ora in Europa

è orgogliosa di annunciare cheè uscito per PlayStation 4 in Europa! Il gioco è disponibile anche in versione digitale su Steam (Windows).

Due DLC decorativi, "Crashed UFO" e "Boxasaurus Rex", saranno disponibili gratuitamente su PSN dal 17 Maggio. Altri 8 DLC bundle e 2 DLC individuali arriveranno presto per offrire ai giocatori la possibilità di creare un mondo ancora più unico!

Il gioco contiene testi in Inglese, Francese, Italiano, Tedesco e Spagnolo. La versione Steam include testi anche in Giapponese, Coreano e Cinese. Dal creatore di Harvest Moon, Mr. Yasuhiro Wada, approda Birthdays the Beginning: un nuovo sandbox nel quale i giocatori possono realizzare dei mondi dalla forma cubica che daranno la luce a diverse e uniche forme di vita. Con un attento studio e sperimentazione, i giocatori possono plasmare la geografia ed alterare le temperature di ogni mondo per creare le condizioni per la vita e la nascita di un intero ecosistema!