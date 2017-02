Birthdays the Beginning: Yasuhiro Wada ci illustra le basi del suo nuovo gioco

Nella giornata di oggiha pubblicato su Youtube un nuovo filmato di, in cui Yasuhiro Wada in persona ci illustra alcune delle caratteristiche del suo nuovo progetto.

In Birthdays the Beginning potremo creare tanti mondi differenti nei quali si svilupperanno ed evolveranno svariate forme di vita. Nel video che trovate in apertura, lo sviluppatore ci spiega il funzionamento di questo processo e ci mostra alcuni degli oggetti che potremo utilizzare. Il nuovo titolo del padre di Harvest Moon sarà disponibile in Nord America a partire dal 9 maggio su PS4 e PC, mentre i giocatori europei dovranno attendere qualche giorno in più, ovvero fino al 12 Maggio 2017.