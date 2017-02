Black Desert Online arriverà anche su console

ha annunciato durante il Taipei Game Show che l'MMOarriverà anche su console. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo per piattaforme non meglio specificate, lo studio non ha infatti fornito dettagli di alcun tipo a riguardo.

Gli sviluppatori hanno comunque confermato che la versione per console avrà gli stessi contenuti della versione PC mentre il supporto cross-play è stato preso in considerazione ma non c'è ancora nulla di certo in merito. Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Black Desert Online, l'MMO ha riscosso un discreto successo sul mercato asiatico mentre non ha avuto enorme riscontro in Occidente.