hanno annunciato chearriverà anche su Xbox Scorpio. Il gioco è già disponibile su PC, dove ha riscosso un discreto successo di pubblico e critica, gli sviluppatori sono ora al lavoro per portare il titolo anche sulla nuova console

Black Desert Online è disponibile su Steam dal 24 maggio scorso, al momento non ci sono dettagli più precisi riguardo la finestra di lancio della versione per Xbox One, probabilmente ne sapremo di più all'E3 di Los Angeles, in programma dal 13 al 15 giugno 2017.