Black Desert Online arriverà su Steam il 24 maggio

Kakao Games e PearlAbyss, rispettivamente publisher e sviluppatore di Black Desert Online, hanno annunciato oggi che il loro pluripremiato MMORPG sarà disponibile su Steam il 24 maggio per i giocatori europei e nordamericani.

La pubblicazione sullo store di Valve porterà l'acclamato gioco di ruolo online anche nei mercati occidentali, aumentandone così la popolarità in vista di un costante supporto. Parlando di supporto, Black Desert Online si sta inoltre preparando ad alcuni miglioramenti grafici per renderlo sempre al passo con gli hardware moderni, evitando così di invecchiare anzitempo.

L'MMORPG, come confermato dalla stessa PearlAbyss, è inoltre in fase di sviluppo su console non ancora specificate, e si sta considerando di supportare la funzione cross-play. L'appuntamento con Balck Desert Online su Steam è fissato per il 24 maggio 2017.