Black Desert Online: disponibile una prova gratuita di 7 giorni

ha lanciato una prova gratuita di 7 giorni per, il famoso mmorpg coreano uscito su PC nel 2014. I giocatori potranno creare il proprio personaggio scegliendo tra una delle 12 classi disponibili.

Per ottenere la prova gratuita di Black Desert Online basta registrarsi sul sito ufficiale ospitato da Daum Games e scaricare il client. Il gioco si presenta come uno dei mmorpg sandobox tecnicamente più avanzati su PC, e con le sue 12 classi uniche assicura un buon livello di personalizzazione estetica e ludica (inoltre è in lavorazione una tredicesima classe, il Dark Knight). Approfitterete di questa occasione? Intanto vi riproponiamo la nostra recensione di Black Desert Online.