ha annunciato che sarà presente alla Gamescom di Colonia con una demo diper Xbox One: nello specifico, i visitatori potranno provare il gioco su Xbox One X, con risoluzione

Il gioco sarà presente nel boot di Microsoft, coloro che effettueranno una prova riceveranno anche alcuni gadget esclusivi non meglio specificati. Quattro le classi a disposizione: Warrior, Ranger, Witch, e Striker.

Black Desert Online ha riscosso un discreto successo su PC con oltre 1.5 milioni di giocatori in Europa e Nord America, l'edizione per Xbox One sarà pubblicata nei primi mesi del 2018.