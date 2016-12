Black Sea Games è il nuovo studio fondato da ex dipendenti di Crytek Sofia

Poco prima di Natale,ha chiuso cinque diverse filiali, tra cui quella di Sofia, in Bulgaria.non esiste più ma alcuni ex dipendenti del team hanno deciso di fondare un nuovo studio, denominato

La nascita di Black Sea Games è stata annunciata a metà novembre (circa un mese prima della chiusura di Crytek Bulgaria) con un Tweet ma il messaggio è passato inosservato fino ad oggi. Il nuovo studio sembra avere già in un progetto in cantiere, sebbene al momento non ci siano dettagli più precisi in merito. Prima della chiusura, Crytek Black Sea stava lavorando ad Arena of Fate, un MOBA Free-To-Play annunciato nel 2014 che non è mai riuscito a vedere la luce, se non in forma di beta.