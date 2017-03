Blaster Master Zero per Nintendo Switch è ora compatibile con il Pro Controller

Buone notizie per tutti i fan di Blaster Master Zero che hanno deciso di acquistare la versione per Nintendo Switch. Il publisher Inti Creates, ha infatti comunicato che è già disponibile per il download la patch che renderà il titolo compatibile con il Pro Controller della nuova home console Nintendo.

Per quanti non lo conoscessero, Blaster Master Zero è un reboot che si ispira all'originale Blaster Master, platform pubblicato su NES nel 1988. In questa versione, realizzata per 3DS e Nintendo Switch, saranno presenti nuovi boss, veicoli e aree da esplorare, il tutto con meccaniche di gioco moderne.

L'aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione in diverse regione, anche se Inti Creates non ha divulgato maggiori informazioni a riguardo. Ad ogni modo, è plausibile attendersi il supporto per il Pro Controller di Nintendo Switch a breve.