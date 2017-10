ha annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento gratuito per: l'update 1.4 è ora disponibile su Switch e 3DS e include tante novità tra cui la modalità Boss Blaster (con supporto per la Co-Op), un maggior numero di slot di salvataggi e nuove abilità per i personaggi.

Lo studio giapponese ha inoltre rivelato che il gioco ha venduto 110.000 copie in tutto il mondo dallo scorso mese di marzo, un successo per un piccolo team indipendente. Blaster Master Zero è ora disponibile su Nintendo eShop al prezzo di 14.99 euro, il gioco supporto il Cross-Buy su Switch e 3DS.