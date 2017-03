Blaster Master Zero: video gameplay della versione per Switch

Lo YouTuber "Jeffrey Grubb" ha pubblicato un video che mostra 18 minuti di gameplay diper Switch, disponibile da domani (giovedì 9 marzo) per il download dal Nintendo eShop.

Sviluppato dal team Inti Creates, Blaster Master Zero è il prequel/remake di Blaster Master, titolo pubblico da Sunsoft su Nintendo NES alla fine degli anni '80. Questa riedizione si presenta come un Metroidvania a scorrimento orizzontale, anche se non mancano sessioni di gioco con visuale dall'alto. Lo stile grafico retrò ricorda proprio quello del capitolo originale per la prima console Nintendo, mentre i gameplay ha subito varie modifiche per risultare più dinamico e maggiormente in linea con i gusti del pubblico.