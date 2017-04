BlazBlue Central Fiction uscirà su PC il 26 aprile

ha annunciato chesarà disponibile su PC dal 26 aprile. Il gioco sarà in vendita su Steam e includerà anche la colonna sonora originale e uno speciale artbook digitale con artwork e illustrazioni dei personaggi.

BlazBlue Central Fiction includerà tutti i contenuti della versione PlayStation 4 mentre non sono previsti ulreriori bonus come personaggi extra, costumi o stage aggiuntivi. Il gioco potrà contare su un comparto tecnico migliorato e su un sistema di controllo adattato per mouse e tastiera, con supporto per Steam Controller e per i joypad di Xbox One e PlayStation 4.