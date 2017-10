BlazBlue Cross Tag Battle: Chie, Noel e Waldstein confermati nel roster

Nella giornata di oggi,ha rivelato tre nuovi lottatori che entreranno a far parte del roster di, picchiauduro crossover che, come confermato solo pochi giorni fa, arriverà su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch nel corso del 2018.

I tre personaggi presentati rispondono ai nomi di Chie Satonaka di Persona 4: Arena, Waldstein di Under Night In-Birth Exe: Late[st], ed infine Noel Vermillion proveniente da BlazBlue: CentralFiction.

Fra i combattenti già confermati nel corso nei mesi precedenti, abbiamo invece: Ragna the Bloodedge, Jin Kisaragi, Rachel Alucard, e Hazama da BlazBlue; Yu Narukami e Yosuke Hanamura da Persona 4; Linne e Hyde da Under Night In-Birth Exe: Late[st]; Ruby e Weiss Schnee da RWBY.

Il roster del gioco è lontano dall'essere completo, ed un nuovo character reveal è stato promesso da Arc System per la fine del mese di novembre.

BlazBlue Cross Tag Battle uscirà nel 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Qui trovate un video gameplay tratto dal picchiaduro.