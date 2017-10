BlazBlue: Cross Tag Battle uscirà su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC

Quest'oggiha finalmente rivelato le piattaforme su cui uscirà, precedentemente avvolte nel mistero. Il titolo è previsto su(via Steam).

Assieme all'annuncio, lo sviluppatore ha anche pubblicato un nuovo trailer che potete ammirare in cima alla notizia. Nel filmato vengono svelati tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: si tratta di Rachel Alucard e Hazama da BlazBlue: CentralFiction e Weiss Schnee da RWBY. L'uscita su Nintendo Switch non stupisce più di tanto, in particolare dopo le dichiarazioni del creatore della serie Toshimichi Mori che lodò la console che può vantare nel suo catalogo un picchiaduro del calibro di ARMS.

In un video gameplay pubblicato pochi giorni fa, invece, era possibile vedere in azione Ragnathe Bloodedge e Jin Kisragi da BlazBlue, Yu Narukami e Yosuke Hanamura da Persona 4, Linne e Hyde da Under Night In-Birth Exe: Late[st], e Ruby da RWBY.

Per chi non lo sapesse, BlazBlue: Cross Tag Battle è un picchiaduro crossover in cui saranno presenti lottatori provenienti da numerosi giochi, come BlazBlue: CentralFiction, Persona 4: Arena, French Bread’s Under Night In-Birth Exe: Late[st] e Monty Oum’s RWBY.

BlazBlue: Cross Tag Battle è atteso in una data non meglio specificata del 2018. Almeno, adesso sappiamo su quali piattaforme sarà possibile acquistarlo. Quale versione sceglierete?