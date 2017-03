Blizzard annuncia le date della BlizzCon 2017

ha annunciato che lasi terrà ad Anaheim (California) nei giorni 3 e 4 novembre. I biglietti per l'evento saranno messi in vendita in due giorni distinti, ovvero giovedì 6 aprile dalle 04:00 e sabato 8 aprile dalle 19:00.

I tagliandi costeranno 199 dollari (tasse escluse) e permetteranno di accedere a tutte le attività della BlizzCon 2017, tra cui la cerimonia di apertura, i tornei di Overwatch, StarCraft II, Hearthstone, Heroes of the Storm e World of Warcraft, panel e interviste con gli sviluppatori, con la possibilità di ottenere gadget esclusivi ed acquistare il merchandising targato Blizzard.

Tornerà anche il biglietto virtuale, per assistere comodamente all'evento da casa, tramite livestreaming, maggiori dettagli in merito verranno diffusi nelle prossime settimane.