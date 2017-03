Blizzard annuncia la Overwatch World Cup 2017

ha annunciato la, seconda edizione della competizione mondiale dedicata ai migliori giocatori di. La fase preliminare del torneo sarà dedicato ai migliori giocatori di 32 nazioni, selezionati tramite uno speciale indice di valutazione.

Nel momento in cui scriviamo, l'Italia occupa il ventesimo posto di questa classifica, le 32 nazioni partecipanti alla Overwatch World Cup 2017 verranno svelate il prossimo 10 aprile.

Le squadre selezionate si affronteranno in vari eventi in Europa, Nord America e Asia, in una competizione suddivisa in otto gironi. Le squadre finaliste si scontreranno poi alla Blizzcon di novembre con il palio il titolo di campione del mondo di Overwatch. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale dell'evento.