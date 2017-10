Blizzard annuncia i piani per la BlizzCon 2017

ha pubblicato il calendario delle attività per la! Date uno sguardo a tutte le sessioni con gli sviluppatori, le attività della community, i tornei eSport e molto altro che abbiamo preparato per voi quest'anno durante lo show, che avrà luogo venerdì 3 e sabato 4 novembre.

Cliccando qui avrete una panoramica completa sulle attività del venerdì mentre a questo indirizzo trovate il calendario del sabato. Con il biglietto virtuale BlizzCon 2017 potrete seguire in tempo reale tutti gli eventi con gli sviluppatori, oltre ai contenuti della community, sui quattro palchi che abbiamo preparato: Eroico, Epico, Mitico e Leggendario. Potrete anche seguire il canale di accesso totale alla BlizzCon, che vi farà da guida durante i momenti più importanti dell'evento.

Il biglietto virtuale vi dà anche accesso ai video on demand del canale di accesso totale e dei quattro palchi, in modo da permettervi di tornare indietro e rivedere ciò che vi siete persi. Inoltre, per la prima volta in assoluto, siamo felici di poter fornire una versione localizzata di tali video on demand. Come sempre, potete seguire la cerimonia di apertura di venerdì e tutti i tornei di quest'anno gratuitamente sul sito ufficiale di Blizzard.