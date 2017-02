Blizzard annuncia Viaggio a Un'Goro, la nuova espansione di Hearthstone

ha annunciato, la prossima espansione diche farà il suo debutto a inizio aprile e introdurrà 135 carte inedite e alcune nuove meccaniche di gameplay.

Fra queste troviamo le nuove parole-chiave Adattamento e Missione. Quando giocheremo una carta con Adattamento ci verranno proposte 3 opzioni (su 9 totali) e scegliendone una potremo subito potenziare il nostro minion. Le carte Missione, invece, sono leggendarie che compariranno sempre nella nostra mano iniziale e ci chiederanno di soddisfare determinate richieste in cambio di grandi ricompense. Potete farvi un'idea del loro funzionamento osservando la carta del Sacerdote "Risvegliare i Creatori" nella galleria in calce alla notizia. È stata inoltre aggiunta la classe degli elementali, nella quale entreranno anche alcune delle nostre vecchia conoscenze. A breve sarà possibile preacquistare 50 buste di carte di Viaggio a Un'Goro per 44,99 € e ricevere così il dorso "Fossile". Trovate le carte annunciate finora qui di seguito. Blizzard diffonderà ulteriori informazioni sull'espansione a partire dal 17 marzo.