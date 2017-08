Blizzard annuncia World of Warcraft: Le Ombre di Argus

In occasione della conferenza che si sta attualmente tenendo alla Gamescom 2017 di Colonia,ha ufficialmente annunciato l'arrivo de, nuovo major update dedicato a

La crociata della Legione ha continuato a mietere innumerevoli vittime, ma gli eroi di World of Warcraft si sono uniti per riuscire a fermarla una volta per tutte. Dopo la patch 7.3, potrete prendere parte ad una nuova avventura in World of Warcraft: Le Ombre di Argus, nuova espansione ambientata nel mondo della Legione infuocata. In testata trovate il primo trailer pubblicato poco fa, con cui possiamo dare uno sguardo a nuove ambientazioni e personaggi. World of Warcraft: Le Ombre di Argus arriverà su PC il 29 agosto.