sarà alla Gamescom di Colonia: la compagnia terrà una conferenza in programma mercoledì 23 agosto alle 18:00 (ora italiana), durante l'evento saranno rivelate numerose novità, parzialmente anticipate da un teaser trailer pubblicate nelle scorse ore.

Tra gli annunci previsti troviamo un nuovo eroe per Heroes of the Storm, novità sulla patch 7.3 di World of Warcraft e nuovi contenuti per StarCraft II e Diablo III, inoltre Blizzard pubblicherà un nuovo fumetto e rivelerà una mappa aggiuntiva per Overwatch. L'appuntamento è fissato dunque per mercoledì 23 agosto alle 18:00 (ora italiana), presto vi daremo tutte le informazioni per seguire lo show in diretta streaming.