Blizzard ha assunto il game designer di The Walking Dead

ha assunto Harrison G. Pink, il game designer dietro le prime due stagioni ditargate. Come confermato sulla propria pagina Twitter ufficiale, Pink si unirà al team diin qualità di senior designer.

In questo modo lascerà il suo più recente incarico presso Hangar 13, dove ha lavorato come world designer per Mafia 3. Fino al 2014, invece, Harrison G. Pink ha collaborato con Telltale Games come game designer per The Walking Dead Stagione 1, Stagione 2 e l'espansione 400 days, senza dimenticare il suo ruolo di co-creatore e lead game designer per l'ottimo Tales from the Borderlands.

A questo non possiamo che augurare buona fortuna a Harrison G. Pink per l'inizio di questa nuova avventura nel Diablo Team di Blizzard.