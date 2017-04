Blizzard celebra l'arrivo di Heroes of the Storm 2.0 regalando un pack di eroi

Heroes of the Storm 2.0 farà il suo debutto il prossimo 25 aprile e per celebrare l'eventoregalerà ai giocatori un Mega-Pacchetto Eroi contenente ben venti personaggi giocabili.

La promozione sarà attiva dal 25 aprile fino al 22 maggio 2017. Tutti i giocatori che effettueranno il login durante questo arco di tempo riceveranno automaticamente 100 gemme, utilizzabili per ottenere un Mega-Pacchetto a scelta fra quattro tipologie differenti (Assassino, Flessibile, Supporto e Specialisti, Difensori e Combattenti). Dopo averne sbloccato uno, gli altri tre non saranno più disponibili. Per ulteriori dettagli e informazioni sui contenuti dei bundle in questione, rimandiamo al sito ufficiale di Heroes of the Storm.