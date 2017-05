Blizzard China obbligata a rivelare le probabilità di loot rari dei suoi giochi

Dopo l'approvazione di una nuova legge per la regolamentazione del gaming online insi trova da ora obbligata a rivelare le percentuali di loot rari all'interno dei videogame da lei prodotti.

Giochi come Heroes of the Storm, Overwatch e Hearthstone offrono una possibilità probabilistica di ottenere loot particolarmente preziosi e rari nel momento in cui i giocatori vanno a scoprire i premi contenuti negli iconici forzieri.

E' stato quindi rivelato che in Heroes of the Storm:

Gli oggetti rari possono essere presenti in qualunque box

Un oggetto Epico comparirà ogni 4.5 box aperti

Un oggetto Leggendario comparirà ogni 17.5 box aperti

In Overwatch:

Ogni box conterrà almeno un oggetto raro o di qualità superiore

Ogni 5.5 forzieri aperti, comparirà un oggetto di qualità Epica

Ogni 13.5 forzieri aperti, comparirà un oggetto di qualità Leggendaria

In Hearthstone: