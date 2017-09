Blizzard al lavoro su un MMO RTS per piattaforme mobile?

Stando a un recente annuncio di lavoro,sarebbe impegnata nello sviluppo di un nuovo MMO con elementi RTS per piattaforme mobile non meglio specificate.

Leggendo l'annuncio, scopriamo che "Blizzard è alla ricerca di un ingegnere mobile con esperienza nello sviluppo con il motore Unity. Il candidato si occuperà di un MMO RTS non ancora annunciato, il profilo ideale ha una grande passione per lo sviluppo mobile ed è capace di risolvere problemi riscontrabili in questo ambiente e legato allo sviluppo delle applicazioni per dispositivi mobile."

Difficile saperne di più, al momento, non ci resta che attendere eventuali annunci in merito.