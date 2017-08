Blizzard Live Gamescom 2017: conferenza d'apertura in diretta oggi alle 18:00

sarà alla Gamescom di Colonia: la compagnia americana terrà una cerimonia d'apertura in programma per oggi (mercoledì 23 agosto) alle 18:00 (ora italiana), durante l'evento ci sarà spazio per tante novità relative ai principali giochi del publisher.

Tra gli annunci previsti per la conferenza troviamo un nuovo eroe per Heroes of the Storm, novità sulla patch 7.3 di World of Warcraft e nuovi contenuti per StarCraft II e Diablo III, inoltre Blizzard pubblicherà un nuovo fumetto e rivelerà una mappa aggiuntiva per Overwatch. L'appuntamento è fissato per mercoledì 23 agosto alle 18:00, potete seguire la trasmissione in lingua originale tramite il player di Twitch che trovate in calce alla notizia. Buona visione!