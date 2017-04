Blizzard parla del possibile approdo di Hearthstone su Nintendo Switch

è indubbiamente uno dei card game di maggior successo nell'attuale panorama videoludico. Nel corso di una recente intervista,ha parlato del possibile arrivo del titolo su nuove piattaforme, soffermandosi in particolar modo su Nintendo Switch.

"Non ne ho personalmente parlato perché sono molto concentrato sul design delle carte", le parole di Mike Donais di Blizzard. "Hearthstone è attualmente disponibile su iPad e smartphone (oltre al PC, ndr), quindi si tratta di un discorso che varrebbe la pena fare". Non una conferma, ovviamente, ma è chiaro come Blizzard non chiuda affatto le porte a questa possibilità.

Vi piacerebbe vedere Hearthstone su Nintendo Switch? Intanto vi ricordiamo che la nuova espansione Viaggo a Un'Goro uscirà il 6 aprile: seguendo questo indirizzo, potete consultare tutte le carte del set.